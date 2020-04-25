Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz'la okey oynadı

Genç oyuncu Serenay Sarıkaya, koronavirüs salgınından dolayı yeni sevgilisi Cem Yılmaz'ın evinde karantinaya girdi. Önceki akşam Ozan Güven ve sevgilisi Deniz Bulutsuz'u evlerinde misafir eden çift, hep beraber okey oynadı.

KARANTİNADA OKEY OYNADILAR

Okey masasında alnında iki tane okey taşı koyarak Cem Yılmaz'a poz veren Sarıkaya, bu anlarını Instagram hesabından paylaşarak "Fotoğraf: Cem Yılmaz. İki tane okey elden geldi diye alnıma gururla yapıştırdığıma bakmayın, bir türlü yenemedik şu çifti. Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz. 4.0" dedi.

"SENİN OKEYİN YANINDA"

Sarıkaya'nın paylaşımına gül emojisi koyan Yılmaz'a ise binlerce beğeni geldi. Güzel oyuncunun pozu ise kısa sürede 162 bin beğeni aştı. Demet Akalın ise ilişkilerini en başından beri desteklediği Serenay'ın paylaşımına "Senin okeyin yanında baby. En ruhlusundan hem de" dedi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA ALDIRIŞ ETMEDİLER

Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeyen Ozan Güven ve sevgilisi, önceki akşam doğum günü olan Cem Yılmaz'ın evine gitti. 2 sokak ilerisinde oturan Yılmaz'ın evinden çıkarken basın mensuplarına yakalandı. Soruları yanıtsız bırakan ikili, koşar adımlarla evlerine girdi.