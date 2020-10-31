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DEPREMDE ÖLÜ SAYISI 35'E YÜKSELDİ
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  3. 31 Ekim 2020 17:32

Serenay Sarıkaya, depreme İzmir'den dönerken yakalandı

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, İzmir'de meydana gelen depreme İzmir'den dönerken yakalandı. Twitter'dan açıklama yapan ünlü oyuncu, ''İnsan felaketin bu denli yaşandığına inanmak istemiyor'' dedi.

Serenay Sarıkaya, depreme İzmir'den dönerken yakalandı
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Dün merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15 saniye süren depremde şu ana kadar 20'den fazla kişi hayatını kaybetti, 830'dan fazla kişi de yaralandı. 9 binanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

DEPREME DÖNÜŞ YOLUNDA YAKALANDI
Tüm Türkiye'yi sarsan depreme yakalanan oyuncu Serenay Sarıkaya da yaşadığı korkuyu sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Sarıkaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "İzmir depremi olurken annem ve ben İzmir'den dönüş yolundaydık. Felaketin bu denli büyük yaşandığına insan inanmak istemiyor. Tüm İzmir'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalbimiz dualarımız sizlerle..."

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