Serenay Sarıkaya, depreme İzmir'den dönerken yakalandı

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Dün merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15 saniye süren depremde şu ana kadar 20'den fazla kişi hayatını kaybetti, 830'dan fazla kişi de yaralandı. 9 binanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.
DEPREME DÖNÜŞ YOLUNDA YAKALANDI
Tüm Türkiye'yi sarsan depreme yakalanan oyuncu Serenay Sarıkaya da yaşadığı korkuyu sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Sarıkaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "İzmir depremi olurken annem ve ben İzmir'den dönüş yolundaydık. Felaketin bu denli büyük yaşandığına insan inanmak istemiyor. Tüm İzmir'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalbimiz dualarımız sizlerle..."
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