Serenay Sarıkaya ekranlara geri dönüyor

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'dan hayranlarını sevindirecek haber geldi.

Serenay Sarıkaya Netflix yapımı olan Şahmeran dizisinde rol alacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ünlü oyuncu, "Nasıl özlemişim belli değil! Geliyor gelmekte olan" ifadelerini kullandı.

Yetenekli oyuncu Serenay Sarıkaya, uzun yılların ardından dizi setlerine dönüyor. Sarıkaya son olarak fenomen dizi Medcezir'de Mira karakterine hayat vermişti..

Büyük dizi Platformu Netflix için hazırlanan Şahmeran dizisinin başrolü olmayı kabul eden güzel oyuncu, Burak Deniz ile başrolü paylaşacak. Projenin çekimleri Adana, Tarsus ve Datça'da gerçekleşecek.