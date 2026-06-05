Serenay Sarıkaya, Onur Tuna, Blok3... Ünlülerin uyuşturucu testi sonuçları ortaya çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlü isimlerin Adli Tıp Kurumu test sonuçları açıklandı. Onur Tuna, Feyza Civelek, Niran Ünsal ve rapçi Blok3'ün test sonucu pozitif çıkarken; Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin ve Mirgün Cabas'ın sonuçları negatif geldi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen isimlerin test sonuçları ortaya çıktı.

Oyuncu Onur Tuna'nın testinde esrar etken maddesi THC çıktı. Rapçi Blok3 adıyla bilinen Hakan Aydın'ın saç örneğinde esrar etken maddesi belirlendi. Niran Ünsal olarak tanınan şarkıcı Fatma Uludan Gugu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı. Gugu'nun kan, idrar ve saçında esrar ve kokain tespit edildi.

Test sonucu pozitif çıkan ünlü isimler:

Onur Tuna

Osman Haktan Canevi

Fatma Uludan Gugu (Niran Ünsal)

Hakan Aydın (Blok3)

Feyza Civelek

Test sonucu negatif çıkanlar:

Berkay Şahin

Mirgün Cabas

Serenay Sarıkaya

DHA