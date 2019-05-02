Serenay Sarıkaya ünlü bir iş adamıyla mı aşk yaşıyor?

Kendisi gibi oyuncu Kerem Bürsin'le 3 buçuk yıllık aşkını geçen günlerde bitiren Serenay Sarıkaya'nın ünlü bir iş adamıyla aşk yaşamaya başladığı iddia edildi.

''HAYATIMDA KİMSE YOK''

Serenay Sarıkaya bu iddiayı Instagram'ın 'hikaye' kısmından şu sözlerle yalanladı: ''Her gün hayretle yeni bir senaryoya uyanıyorum. Hayatımda kimse olmamakla birlikte üretilen tüm gerçek dışı haberleri ve bunlar üzerinden yapılan yorumları, yaşadığım bu sürece ve bana yapılmış bir saygısızlık olarak görüyorum! Her ilişkinin bitiş sebebi bir başkası olmak zorunda değildir! Lütfen karşılıklı sevgi ve saygımızı kaybetmeyelim!''

KEREM BÜRSİN'DEN DESTEK GELDİ

Serenay Sarıkaya'nın açıklamalarının ardından Kerem Bürsin de eski sevgilisine destek verdi.

Bürsin sosyal medya hesabından şu notu paylaştı: ''Yaşadığımız sürece lütfen saygı duyun... Şu ana kadar yazılan ve çıkan bir sürü haberin doğruyla hiçbir alakası yoktur.''