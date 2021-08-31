Serenay Sarıkaya yeni aşka yelken açtı

Serenay Sarıkaya’nın gönlünü iş insanı Haldun Demirhisar’a kaptırdığı iddia edilmişti. Güzel oyuncunun bu kez Tuba Büyüküstün'ün eski sevgilisi Umut Evirgen'le aşk yaşadığı ileri sürüldü.

Umut Evirgen, Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun ile yaşadığı aşklarla gündeme gelmişti. Ünlü yönetmen Umut Evirgen'in, gönlünü bu sefer Serenay Sarıkaya'ya kaptırdığı iddia edildi.

Şenolsun ile ilişkisini geçtiğimiz haftalarda sessiz sedasız noktalayan ünlü işletmecinin gönlünü bu sefer Serenay Sarıkaya'ya kaptırdığı öne sürüldü.

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; 31 yaşındaki Umut Evirgen'in Emirgan'da sahibi olduğu mekanda bir araya gelen ikili, aşklarını gözden uzak yaşıyor.

Ünlü yönetmenin, Sarıkaya’nın eski sevgilisi Çağatay Ulusoy’la da yakın arkadaş olması bir diğer dikkat çeken detay oldu.

Ayrıca Evirgen'in, geçtiğimiz günlerde şoförü Baltalimanı'nda kaza yapan Serenay Sarıkaya'ya kendi aracını gönderdiği öğrenildi.

Öte yandan Sarıkaya, geçtiğimiz aylarda bir dergiye verdiği röportajda "Hayatıma birisinin girmesine hazır değilim" açıklamasıyla dikkat çekmişti.

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