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  3. 18 Şubat 2021 07:33

Serenay Sarıkaya'dan Şeyma Subaşı'na meydan okuyan pozlar

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, tatil için dünyaca ünlü turizm merkezi Maldivler'e gitti. Sarıkaya, Maldivler tatilinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Serenay Sarıkaya'dan Şeyma Subaşı'na meydan okuyan pozlar
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Geçtiğimiz yıl, ünlü komedyen ve sinemacı Cem Yılmaz'la yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, İstanbul'u saran kar soğuğundan kaçarak Maldivler'e gitti.

Maldivler'de güneşin ve denizin keyfini çıkaran Sarıkaya tatil fotoğraflarını da Instagram'dan paylaştı.

Sarıkaya kumsalda çekilen fotoğraflarını "Ay’ı çok seven insanlara selenofil denildiğini biliyor muydunuz?" notuyla paylaştı.

Instagram'da 9 milyondan fazla takipçisi olan Serenay Sarıkaya'nın paylaşımlarına kısa sürede yüz binlerce beğeni geldi.

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