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Serenay Sarıkaya'dan yeni dizi sürprizi

Serenay Sarıkaya'dan yeni dizi sürprizi
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Serenay Sarıkaya, 'Şahmaran' ve 'Aile'nin ardından yeni bir dizi projesiyle daha izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz aylarda Netflix'te yayınlanan "Şahmaran" dizisinin ardından televizyona dönen ve son günlerde başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaştığı, Show Tv'de yayınlanan "Aile" dizisiyle gündemde olan Serenay Sarıkaya, bir dizi projesiyle daha anlaştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Netflix için çekilecek dizinin yapımcılığı Ay Yapım'a, senaryosu ise Ece Yörenç'e emanet. Dizinin yönetmeni de Mert Baykal oldu. Sarıkaya, dizi için Ece Yörenç’le bir araya geldi. Ece Yörenç buluşmaya ait fotoğrafları “Yine yeni yeniden” notuyla yayınlandı.

Dizide Sarıkaya’ya eşlik edecek oyuncular henüz netleşmedi.

 

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