Serenay Sarıkaya'dan yine ateşli sahneler

İnternetten yayınlanan ve pek çok izleyicisi bulunan 'Fi'nin yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Yeni bölümde Duru karakterini canlandıran Serenay Sarıkaya, Deniz karakterini canlandıran Mehmet Günsür ile cesur sahnelerde yer aldı. Sarıkaya, zamanında "Sevgilim, Kerem Bürsin bu sahneleri kıskanmıyor" demişti.

CAN MANAY, DURU'YA OLAN AŞKINI İTİRAF EDİYOR

Diziyi bilenler bilir, Can Manay, Duru'ya hastalıklı bir şekilde aşıktı. Yeni bölümde Duru, her şeyi anlıyor, Can da aşık olduğunu inkar etmiyor. Dizinin yeni bölümü 19 Mayıs'ta yayınlanacak.