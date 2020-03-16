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  3. 16 Mart 2020 09:10

Serenay Sarıkaya'nın 'Alice' Müzikali İstanbul'da

Serenay Sarıkaya'nın 'Alice' müzikali izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Müzikal, 21 Mayıs'ta Zorlu PSM'de...

Serenay Sarıkaya'nın 'Alice' Müzikali İstanbul'da
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erdar Biliş’in yönettiği “Alice” müzikali, izleyicilerle buluşuyor. 21 Mayıs Pazartesi günü Zorlu PSM- Turkcell Sahnesinde gerçekleşecek olan müzikalin koreografisini Beyhan Murphy üstleniyor.

Müzikalde Serenay Sarıkaya “Alice”, Ezgi Mola “Kraliçe”, Enis Arıkan “Tavşan”, Şükrü Özyıldız “Şapkacı”, İbrahim Selim “Kral”, Merve Dizdar ise “Kedi” rolünde yer alıyor.

Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilerek edebiyatta en çok bilinen eserlerinden biri olan ‘Alice Harikalar Diyarında’nın, çağdaş bir uyarlaması olarak sahnelere çıkacak. Etkinlik, saat 21.00’de başlayacak.

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serenay sarıkaya , alice
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