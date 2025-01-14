  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Serenay Sarıkaya'nın ardından Mert Demir de sessizliğini bozdu

Serenay Sarıkaya'nın ardından Mert Demir de sessizliğini bozdu

Serenay Sarıkaya'nın ardından Mert Demir de sessizliğini bozdu
Güncelleme:

Şarkıcı Mert Demir, Serenay Sarıkaya ile ilişkisine ilişkin ortaya atılan skandal iddialar sonrasında sessizliğini bozdu.

Son dönemde Türk dizi sektörü ve magazin dünyasına ilişkin ortaya atılan iddialar gündemi meşgul ederken; iddiaların odağındaki isimlerden şarkıcı Mert Demir sessizliğini bozdu.

Serenay Sarıkaya ile olan ilişkisinin "reklam" amaçlı olduğu iddia edilen Demir, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Demir, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Son bir yıl içinde hakkımda çıkan yalan haberlere ve iftiralara karşı sessiz kalmayı tercih ettim. Bu spekülasyonlarla uğraşmak istemedim ama artık görüyorum ki susmak kötü niyetli insanların işine yarıyor ve bu yalanlar gerçekmiş gibi algılanıyor. Beni ve sevenlerimi üzüyor.

Arkadaşlar, kariyerimde bu noktaya gelmiş olmamın tek sebebi yıllarca vermiş olduğum emektir. Gençliğimin en güzel yıllarını stüdyolarda kendimi eğitmekle geçirmiş olmamdır. Bir plak şirketi, bir yapımcı, bir sponsor desteği olmadan kariyerimi bu noktaya getirdim. Bu gerçeğe inanmak istemeyen kötü niyetli insanlar beni itibarsızlaştırmak için ailemi, özel hayatımı, işimi hedef alarak bir senedir düzenli olarak tarafıma saldırıyorlar.

Ben sessiz kaldıkça onlar daha da cesaretlendiler. Her başarımın altında başka sebepler arandı, ailem didik didik edildi, mutlu giden birlikteliğim çok görüldü, reklam ilişkisi dendi, cinsel kimliğimle ilgili yalanlar atıldı, proje olduğum söylendi...

Tek bir gerçek var, işimi tutkuyla yapıyorum ve karşılığını halktan alıyorum. Reklam ilişkisi değil, çok sevdiğim, âşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim. Hissettiğim bu güzel duyguları kendi hayatınızda deneyimlemenizi tüm kalbimle diliyorum. Bundan sonra hakkımda yapılan tüm yalan haberlere karşı hukuki işlem başlatacağımın bilinmesini isterim. Hepinize sağlıklı, huzurlu bir hayat diliyorum."

Etiketler serenay sarıkaya mert demir id iletişim ayşe barım ayşe barım
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Cani girdiği evdeki çocuklara saldırıp birini taşla vura vura katletti! Cani girdiği evdeki çocuklara saldırıp birini taşla vura vura katletti! Ünlü sunucu Bircan Bali'den sürpriz karar: Haber spikeri oldu Ünlü sunucu Bircan Bali'den sürpriz karar: Haber spikeri oldu Binlerce emekliyi izaha çağıran SGK, borçlulara e-hacize başladı! Binlerce emekliyi izaha çağıran SGK, borçlulara e-hacize başladı! Ünlü isim Jose Mourinho'ya küfür edip istifaya çağırdı Ünlü isim Jose Mourinho'ya küfür edip istifaya çağırdı Usta oyuncu hayatını kaybetti: ''Hoşçakalın, ben melek oldum…'' Usta oyuncu hayatını kaybetti: ''Hoşçakalın, ben melek oldum…'' Onur ile Beyza aşk mı yaşıyor ? Canlı yayında açıkladı Onur ile Beyza aşk mı yaşıyor ? Canlı yayında açıkladı Menzil tarikatında miras kavgası: Savaş baltalarını çıkardılar! Menzil tarikatında miras kavgası: Savaş baltalarını çıkardılar! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ndeki topun ağzındaki 5 bakan belli oldu Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ndeki topun ağzındaki 5 bakan belli oldu Devlet hastanesinde çifte kabus: MR cihazında korku dolu anlar Devlet hastanesinde çifte kabus: MR cihazında korku dolu anlar Sonunda isyan etti... Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan bir itiraf geldi Sonunda isyan etti... Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan bir itiraf geldi
Antalya'nın ''psikopat Neron''u yine mahalleyi ateşe verdi Antalya'nın ''psikopat Neron''u yine mahalleyi ateşe verdi Olay olan fragman sonrası Kızıl Goncalar bilmecesi büyüyor! Olay olan fragman sonrası Kızıl Goncalar bilmecesi büyüyor! Dondurucu soğuklar teğet geçiyor: Önce kış ardından bahar geliyor! Dondurucu soğuklar teğet geçiyor: Önce kış ardından bahar geliyor! Müşterilerini bayıltıp taciz ettikten sonra görüntülerini taksicilerle paylaşmış! Müşterilerini bayıltıp taciz ettikten sonra görüntülerini taksicilerle paylaşmış! Ümit Özdağ ile Amedspor arasında ''terörist'' gerginliği Ümit Özdağ ile Amedspor arasında ''terörist'' gerginliği Müge Anlı'da bir vahşi cinayet itirafı daha: Canlı yayında gözaltına alındı! Müge Anlı'da bir vahşi cinayet itirafı daha: Canlı yayında gözaltına alındı!