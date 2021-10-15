Serenay Sarıkaya'nın reklam geliri dudak uçuklattı

Bir süredir dizi projelerinde yer almayan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın reklam gelirlerinden 12.5 milyon getirdi.

Bir süredir setlerden uzak olan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, ekranlarda olmamasına rağmen bu sene de paraya para demedi. Sarıkaya, 2021 yılında en çok parayı reklamlardan kazandı.

Reklamlar 12.5 milyon getirdi

Markaların reklam yüzü olması için peşinde koştukları ünlü isimlerden birisi olan Sarıkaya, 1 yılda reklam anlaşmalarından 12.5 milyon TL hesabına yattı.

En son 7 milyon TL karşılığında bir bankanın reklamında rol alan güzel oyuncu, jean reklamından 3 milyon TL, mücevher markasından ise 2.5 milyon TL aldı.