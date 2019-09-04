Sereney Sarıkaya'nın tayt şortu olay oldu

Alice Müzikali'nin yeni sezon hazırlıklarına başlayan Serenay Sarıkaya, AVM tarzıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Ekranların en beğenilen isimlerinden olan Serenay Sarıkaya, bu kez hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.

TAYT-ŞORT VE GÖMLEĞİ İLE DİKKAT ÇEKTİ

Alice Müzikali'nde sergilediği performansla takdir toplayan güzel oyuncu, bir AVM'de objektiflere takıldı. Sarıkaya'nın AVM stili adı altında sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta giydiği tayt şort ve ilginç gömleği büyük eleştiri aldı.

"BOXER'LA SOKAĞA ÇIKMIŞ"

Güzel oyuncuya takipçileri, "Dedemin gömleği, babamın Boxer'ı, bu tayt değil bildiğin Boxer, Boxer'la sokağa çıkmış, vücut hatları belli oluyor" yorumlarıyla tepkilerini dile getirdiler.