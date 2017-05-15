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  3. 15 Mayıs 2017 09:57

Serhat Akın'dan şaşırtan sözler

Survivor 2017'de bu hafta dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı karıştı.

Serhat Akın'dan şaşırtan sözler
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Gönüllüler takımının, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu sonrası 2 yerine 3 eleme adayı çıkarması dikkati çekti. Berna Keklikler, ada konseyinin ardından ünlüler barakasındaki arkadaşlarıyla sohbet etti.

 
Serhat Akın'ın Volkan Çetinkaya'dan duyduğunu iddia ettiği 'kemik kadro' sözleri Berna'yı hayli şaşırttı.

Eski milli futbolcu, "Volkan ilk geldiğinde bize kemik kadrosundan bahsetti; Kendisi, Ogeday, Tuğçe ve Burçak. 'Geri kalanları göndereceğiz' dedi. İlhan abi de vardı. Bize söylediğini söylüyorum. Bak ne oldu? 'Kemik kadro' dediği kadrodan 2 kişi kaldı" ifadelerini kullandı. 

kemik kadro , survivor 2017 , serhat akın