''Serkan baba olmaya karar verdi''

Antalya'da bir soda markasının reklam yüzü olan sunucu Ece Erken, özel hayatı hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.

Ece Erken,eski eşi Serkan Uçar'la olan velayet davasını geri çektiğini açıkladı: Serkan, oğlu Eymen'e babalık yapmaya karar verdi. Bu kadar yıl sonra her insan değişebilir. O yüzden bir şans daha vermeye karar verdim. Şimdilik velayet davasını geri çektim.

Ece Erken, baba olduktan sonra 6 yıl küs kaldığı Demet Akalın'la barışan yakın dostu Alişan'ın ismini duyunca röportajı yarıda keserek, gazetecilere teşekkür etti.