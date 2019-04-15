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  3. 15 Nisan 2019 12:06

Serkan Kaya'dan Serdar Ortaç'ı kızdıracak sözler

Serdar Ortaç, ''Artık albüm yapmayacağım. Çünkü bestelerimi düzenlemesi için ünlü bir aranjöre gönderdim. İki araba parası istedi'' dedi. Serkan Kaya da pop yıldızının bu sözlerine şöyle cevap verdi:

Serkan Kaya'dan Serdar Ortaç'ı kızdıracak sözler
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''Serdar’ın bir sürü şarkısı var. Bugüne kadar en pahalı aranjörlerle çalıştı. Parası bitti galiba. Önceden ona dokunmuyordu. Aranjörler o paraları hak ediyor.''

Ramazan ayında konser vermeyeceğini açıklayan Serkan Kaya, tartışma yaratacak sözlere de gülerek imza attı: ''O dönemde sesimi dinlendireceğim. Bazı kadın sanatçılar da, ramazanda estetik yaptırıyor.''

İŞTE SON FİYATLAR:

Bugün bir şarkının düzenlemesi için aranjörlerin istedikleri fiyat aralığı; 8 bin ile 60 bin TL arasında. Bu rakam mix ve mastering denilen teknik rötuşlarla 70 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. En pahalı aranjörler ise Ozan Doğulu, Volga Tamöz ve Ozan Çolakoğlu.

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serkan kaya , serdar ortaç
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