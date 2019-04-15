Serkan Kaya'dan Serdar Ortaç'ı kızdıracak sözler

''Serdar’ın bir sürü şarkısı var. Bugüne kadar en pahalı aranjörlerle çalıştı. Parası bitti galiba. Önceden ona dokunmuyordu. Aranjörler o paraları hak ediyor.''
Ramazan ayında konser vermeyeceğini açıklayan Serkan Kaya, tartışma yaratacak sözlere de gülerek imza attı: ''O dönemde sesimi dinlendireceğim. Bazı kadın sanatçılar da, ramazanda estetik yaptırıyor.''
İŞTE SON FİYATLAR:
Bugün bir şarkının düzenlemesi için aranjörlerin istedikleri fiyat aralığı; 8 bin ile 60 bin TL arasında. Bu rakam mix ve mastering denilen teknik rötuşlarla 70 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. En pahalı aranjörler ise Ozan Doğulu, Volga Tamöz ve Ozan Çolakoğlu.
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