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Serkan Kaya'nın da kaldığı lüks otelde yangın: Tüm müşteriler tahliye edildi

Serkan Kaya'nın da kaldığı lüks otelde yangın: Tüm müşteriler tahliye edildi
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Yeni şarkısı 'Tanımam'ın tanıtımı ve konser için Almanya'nın başkenti Berlin'e giden ünlü şarkıcı Serkan Kaya'nın konakladığı JW Marriott Otel'de yangın çıktı. Alarmların çalmasıyla birlikte sanatçı, ekibi ve tüm otel müşterileri güvenli bir şekilde tahliye edildi.

'Tanımam' adlı yeni şarkısıyla müzikseverlerin beğenisini toplayan ünlü sanatçı Serkan Kaya, konser programı için bulunduğu Almanya'nın başkenti Berlin'de talihsiz bir olay yaşadı. 13 Haziran tarihinde JW Marriott Otel'de sahne alan ve aynı tesiste konaklayan başarılı şarkıcının bulunduğu otelde yangın çıktı. 

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Serkan Kaya ve ekibinin konakladığı lüks otelde yaşanan hareketli dakikaların detayları şu şekilde gerçekleşti:

Konser programının ardından dinlenmeye çekilen sanatçının konakladığı JW Marriott Otel'in bir odasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Otelin yangın alarmlarının devreye girmesiyle birlikte güvenlik prosedürleri derhal uygulandı. Serkan Kaya, orkestra ekibi ve oteldeki tüm diğer müşteriler apar topar binadan dışarı çıkartılarak güvenli alana alındı.

Sanatçının Sağlık Durumu: Otelin önünde beklerken görüntülenen Serkan Kaya ve ekibinin sağlık durumunun iyi olduğu, herhangi bir yaralanma veya dumandan etkilenme durumunun yaşanmadığı öğrenildi. Panik anlarını geride bırakan Kaya'nın, planlandığı üzere yarın İstanbul'a dönüş yapacağı belirtildi.

 

birsenaltuntas.com

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Etiketler Serkan Kaya Berlin JW Marriott Otel otel yangını konser Tanımam şarkısı ALMANYA magazin yangın
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