Serpil Barlas hayatını kaybetti

Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Serpil Barlas, dün gece saat 23.00 sıralarında Beşiktaş'taki evinde akşam yemeğinin ardından ritim bozukluğuna bağlı kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.

Barlas'ın cenazesi, 22 Şubat Pazartesi günü Feriköy Mezarlığı'nda anneannesi Macide Balkış'ın bulunduğu aile kabristanına defnedilecek.

SERPİL BARLAS KİMDİR?

Sanat kariyerine 1960'lı yıllarda şehir tiyatrolarında başlayan Serpil Barlas, dönemin ünlü orkestralarına solistlik yapmıştır. 1970 yılında Altın Ses Yarışması'nda ikinci olan Barlas, 1976-1978 yılları arasında birkaç tane 45'lik plak hazırlamıştır. 1980'li yıllarda yıllarda seslendirdiği şarkılarla büyük bir hayran kitlesi yakalayan ve üstlendiği sosyal sorumluluk projeleriyle de gündem yaratan usta sanatçı, ABD'ye yerleşerek uzun yıllarda burada çalışmalarını sürdürmüştür. Ünlü kompozitör Uğur Dikmen ile evli olan Barlas, aynı zamanda Türk Sanat Müziği'nin assolistlerinden Aysel İpar'ın da kızı olan Serpil Barlas, bir single çalışması için nisan ayında stüdyoya girmeyi planlıyordu.