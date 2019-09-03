Sertab Erener kimsenin bilmediği hastalığını açıkladı

Bu yıl müzik hayatının 27. yılını kutlayan sanatçı Sertab Erener, İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla bir araya geldi. Elektrik ve akustik bölümlerden oluşan konserde sanatçı, müzik hayatı boyunca sevilen şarkılarını bazen akustik olarak seyircilerin alkışları eşliğinde bazen de dans ederek söyledi. Erener, yıllardır kolit hastalığı mücadele ettiğini ve ABD'de bir ameliyat olarak kalın bağırsağını aldırdığını anlattı.

"KİMSEYE PARA KAYBETTİRMEDİM"

Televizyon geçmişine dair arşivindeki çeşitli videoları da konser boyunca ekranlardan izleterek hayranlarına gösteren Sertab Erener, konservatuvar döneminde çıktığı ilk televizyon programını, hazırladığı birçok reklam müziğini seyircilerin beğenisine sundu. Erener, sahnede yaptığı konuşmada, hazırladığı reklam müzikleri sayesinde uzun yıllar stüdyo konusunda iyi tecrübe kazandığını belirterek, "Şarkı söylemede hızlı oldum. Çünkü zaman paraydı. Beni çok seviyorlardı. Çünkü ben stüdyoda parçayı hızlıca söyleyip çıkıyordum. Kimseye de çok fazla para kaybettirmedim. Bu sayede Sezen'i (Aksu) tanıdım. Hatta Sezen'e vokal yaptığım yıllardır." dedi.

"ŞARKI SÖYLERKEN AYAKTA DURAMADIĞIM İÇİN BİRİ ARKADAN BENİ TUTUYORDU"

Sanatçı, uzun yıllar kolit hastalığı ile mücadele ettiğini ve ABD'de gerçekleştirilen ameliyatla kalın bağırsağının alındığını, ince bağırsağıyla yaşamını sürdürdüğünü söyledi. Sertab Erener, ilk albümünün fotoğraf çekimine de hastalığının tedavisi sırasında hastaneden çıkarak gittiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Albüm bitemiyordu. Ben hastaneydim çünkü. (Sezen Aksu) 'Çıkacaksın, geleceksin ve biz bu albümü bitireceğiz. Yoksa bu albüm çıkmayacak.' dedi. Bu sözler bana öyle bir motivasyon oldu ki, bazen insanlara gerçekten bir tokat gerekiyor. Ben o cümleyi, ayağa kalkmak olarak algıladım. Yıkılmak olarak değil. Benim yapımda da var. Biraz savaşçıyımdır. Sonra ben hastaneden çıkarak çekime geldim. Ayakta duramıyordum. Arkadan birileri beni tutuyordu.

"ÖNEMLİ OLAN ZORLUKLARDAN SONRA YENİDEN KÜLLERİNDEN DOĞMAK"

Çünkü 2 aydır yatıyordum. Hiç kıyafetim yoktu ki insanlar fotoğraf çekimlerinde heyecanlanırlar, hazırlanırlar. Çekimde giydiğim kıyafetlerin hepsi Sezen'indi. Çok zorlu bir dönemdi. Hayatta birçok zorluk yaşanıyor ama önemli olan o zorluklardan sonra yeniden küllerinden doğup, ayağa kalkmak ve ders almaktır."

"ANNEM, BABAMA AŞIK OLUNCA OKULUNU BIRAKMIŞ"

Konuşmasında ailesinden de bahseden ünlü sanatçı, "Rahmetli babam avukattı. Çok hak ve hukukla büyüdüm. Annem de bir sanatçıydı. Resim yapardı. Babama aşık olunca okulunu bırakmış, fakat çok da pişmandır. Beni inandığım, bildiğim ve ben olan her şey konusunda beni özgür bıraktılar." diye konuştu.

2,5 SAAT ŞARKI SÖYLEDİ

Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği konserde, aralarında "Yalnızlık Senfonisi", "Belki de Dönerim", "İstanbul", "Vur Yüreğim", "Everyway That I Can"in bulunduğu birçok şarkı seslendiren sanatçı, 2,5 saat performans sergiledi. Konserde ayrıca Erener'in vokalliğini üstlenen Zeynep Doruk da geçen ay çıkardığı "Unutmasınlar" adlı ilk albümünden bir eser söyledi.