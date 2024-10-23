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Setlere dönmeye hazırlanıyordu... Ünlü oyuncu Tekin Temel hayatını kaybetti

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Ezel, Güz Gülleri, Abuzer Kadayıf, Acı Hayat, Böyle Bitmesin, Veda ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi yapımlarda rol alan sevilen oyuncu Tekin Temel kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Türkiye'nin başarılı aktörlerinden Tekin Temel 56 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Ezel, Güz Gülleri, Abuzer Kadayıf, Acı Hayat, Böyle Bitmesin, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Veda gibi büyük izleyici kitlesine sahip olan yapımlarda rol alan ünlü oyuncunun menajeri verdi.

Özellikle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Fuat karakteriyle hafızalara kazınan Tekin Temel'in ölüm nedeninin kalp krizi olduğu öğrenildi.

Temel'in ölüm haberini duyuran menajeri "Çok üzgünüm çok. Oyuncum Tekin Temel bu sabah vefat etmiştir. Ailesine ve tüm sevenlerin başı sağ olsun" dedi.

TİYATRO, sinema ve dizi oyuncusu Tekin Temel 56 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun ölüm haberi menajeri tarafından duyuruldu. Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Temel'in cenazesi ikindi namazına müteakip Ataşehir Refiye Soyak Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Ölüm nedeni kalp krizi

Oyuncu Tekin Temel Edinilen bilgiye göre dizi setine gitmek için hazırlandığı sırada kalp krizi geçiren oyuncu hayatını kaybetti. Daha önce de kalp krizi geçirdiği bilinen oyuncunun kalbine stent takılmıştı. Temel'in ölüm haberini menajeri Meriç Esener sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Esener paylaşımında, "Çok üzgünüm çok. Oyuncum Tekin Temel bu sabah vefat etmiştir. Ailesinin ve tüm sevenlerinin başı sağolsun" ifadelerini kullandı. 56 yaşında hayatını kaybeden Tekin Temel'in cenazesi Ataşehir'deki Refiye Soyak Camiinde ikinci namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

TEKİN TEMEL KİMDİR ?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Tekin Temel, 24 Haziran 1968'de Manisa’nın Akhisar ilçesinde doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden 1996 yılında mezun oldu. Temel, 1995 yılından itibaren Çiçek Taksi, Çocuklar Duymasın, Hür Adam, Aşk ve Günah, Acı Hayat, Sevdaluk, İntikam, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Afili Aşk, Kuruluş Osman, Serhat gibi birçok film ve dizide rol aldı. (DHA)

Etiketler eşkıya dünyaya hükümdar olmaz tekin temel ezel güz gülleri Abuzer Kadayıf acı hayat Böyle Bitmesin veda
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