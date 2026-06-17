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  3. Yeni dizide büyük kriz! Başrol oyuncuları peş peşe ayrıldı

Sevdam Karadeniz dizisinde peş peşe ayrılıklar!

Sevdam Karadeniz dizisinde peş peşe ayrılıklar!
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NOW'ın yeni sezon için hazırlanan ve Trabzon'da çekilecek olan iddialı dizisi 'Sevdam Karadeniz'de peş peşe ayrılıklar yaşandı. Emre Bey'in ardından Aslıhan Malbora da diziye veda etti.

NOW kanalının iddialı yeni sezon projelerinden biri olan ve Mia Yapım tarafından hazırlanan "Sevdam Karadeniz" dizisinde, çekimler başlamadan büyük bir kriz yaşandı. Başrol oyuncusu Emre Bey'in ayrlığının ardından diğer başrol oyuncusu Aslıhan Malbora da sete çıkmadan ekibe veda etti.

Yeni "Zeyşan Yeniceli" Aranıyor

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Karadeniz'in zorlu ve büyüleyici coğrafyası Trabzon'da çekilecek olan dizide, hikayenin kilit isimlerinden 'Zeyşan Yeniceli' karakterini Aslıhan Malbora'nın canlandırması planlanıyordu. Ancak yapım şirketiyle yapılan son görüşmeler sonucunda başarılı oyuncunun projeden ayrılma kararı aldığı bildirildi. Karşılıklı anlaşılarak alınan bu ayrılık kararının ardından yapım ekibi, hikayenin merkezinde yer alacak yeni 'Zeyşan'ı ve dizinin erkek başrolünü bulmak için cast çalışmalarına hız verdi.

 

 

birsenaltuntas.com

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Etiketler Sevdam Karadeniz Aslıhan Malbora Emre Bey NOW TV dizileri Mia Yapım
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