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Sevgilisiyle yakalanan ünlü oyuncu aşkını ilan etti

Sevgilisiyle yakalanan ünlü oyuncu aşkını ilan etti
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Güzel oyuncu Nur Fettahoğlu sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından sessizliğini bozdu.

Geçtiğimiz haftalarda final yapan Darmaduman dizisinin başrol oyuncusu Nur Fettahoğlu, özel hayatıyla gündem oldu. Uzun süredir özel hayatıyla gündeme gelmeyen Fettahoğlu'nun önceki akşam sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi. 

İlişkisini gözlerden uzak yaşayan oyuncu, çıkan görüntülerin ardından sosyal medya hesabından sessizliğini bozdu.

"SAKİN VE HUZURLU BİR İLİŞKİM VAR"
Basına sızan haberlerde sevgilisinin adının yanlış yazıldığını söyleyen oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: " Günün erken saatlerinden beri çıkan haberler beni derinden üzmüştür. Haber kanalında benim ile bahsi geçen kişiyi tanımadığımı ve kendisi ile bir tanışıklığımın olmadığını belirtmek isterim. Kıymet verdiğim sakin ve huzurlu bir ilişkim olduğu doğrudur. Her şeyden önce bir kız annesi olarak kendi ailemin ve değer verdiğim kişinin ailesinin mahremini korumak zorundayım. İki yetişkin bekar olarak yaşadığımız ilişkinin hiç içinde olmak istemediğim duruma çekilmesinden dolayı rahatsızlık ve şaşkınlık içerisindeyim. Lütfen çıkan haberlere itibar etmeyiniz."

 Bir çocuk annesi Nur Fettahoğlu, 2008-2011 yılları arasında Murat Aysan ile 2013-2021 yılları arasında da Levent Veziroğlu ile evli kaldı.

 

 

Etiketler Nur Fettahoğlu evli iş insanı yasak aşk aşk söylemezsem olmaz
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