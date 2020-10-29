Sevilen dizi final kararı aldı!

Korona virüs nedeniyle verilen uzun aranın ardından ekrana dönen dizilerde yaprak dökümü devam ediyor. Show TV'de yayınlanan ve başrolünde Tolgahan Sayışman'ın oynadığı Şeref Sözü dizisi ekranlara veda ediyor.



Proje dev prodüksiyonuyla dikkat çekmişti

Show TV'nin Tims&B imzalı projesi Şeref Sözü ekrana veda ediyor. Cevdet Mercan'ın yönettiği Eda Tezcan'ın ise kaleme aldığı proje dev prodüksiyonuyla dikkat çekmişti. Tolgahan Sayışman, Sude Güler, Hülya Darcan, Aras Aydın ve Öykü Çelik'i buluşturan dizi düşük reytinglerinden dolayı 4. bölümde ekrana veda edecek. Bu sabah ekibe gönderilen 5. bölüm senaryosunun ise çekilmeyeceği öğrenildi.