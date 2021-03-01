Sevilen dizide Mine Tugay sürprizi

Türkiye’nin dijital platformu Exxen'de ilgiyle takip edilen Hükümsüz dizisine ünlü oyuncu Mine Tugay konuk olarak katıldı.

Türkiye’nin dijital platformu Exxen, yeni projeleriyle merak konusu oldu. İlgiyle takip edilen Hükümsüz dizisi ise, sosyal medyada dikkat çekiyor.

Başrollerini Burçin Terzioğlu, Hande Doğandemir, Alican Yücesoy ve İsmail Hacıoğlu’nun paylaştığı Hükümsüz'ün 8.bölümüne ünlü oyuncu Mine Tugay konuk oyuncu olarak katıldı.

Gerçek hayat hikayelerinden esinlenen Hükümsüz’de Mine Tugay, hayatını eğitime adamış ve idealist bir akademisyenken öldürülen Güler’in acı hikayesini canlandırıyor. Esma, Filiz, Selim ve Serdar kadınlar için yaşam ile ölüm arasındaki çizginin ne kadar ince olduğuna dikkat çekiyor.

Yapımcılığını Mustafa Uslu’nun yönetmenliğini ise Ömer Faruk Sorak’ın üstlendiği Hükümsüz'ün yeni bölümü nefes kesecek.