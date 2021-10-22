Sevilen oyuncu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti

Ekranların sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay, 59 yaşında hayatını kaybetti.

Acı haberi ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu. Akay, "80'ler dizi setinde kalp krizi geçiren usta oyuncu Kemal Kuruçay maalesef hayatını kaybetti. Değerli oyuncumuzun ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

KEMAL KURUÇAY KİMDİR?

Kemal Kuruçay, 10 Haziran 1962 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Ankara Müjdat Gezen Sanat Merkezi hocalarından ve kurucularındandır.

1990'lı yılların başında Tiyatrocu Mehmet Karagül ile iyi bir ikili oluşturdular. O dönem ikilinin birlikte oynadıkları “İstanbul Bura Mı” isimli birde sinema filmleri vardır.

Kemal Kuruçay, esas 1996 yılında ATV’de yayınlanan “Gurbetçiler “ adlı dizideki Cemil rolü ile tanındı ve sevildi. Daha sonraki yıllarda İnce İnce Yasemince ve Reyting Hamdi isimli komedi dizilerinde oynadı.

2002 yılında TGRT'de yayınlanan Zor Baba isimli dizide Engin Günaydın ile beraber başrolde oynadı. 2010 yılında Yasemince'nin yeni bölümlerinde Faysal karakterini oynamıştır.

2014 yılında Senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı yönetmeni ise Müfit Can Saçıntı olan “Mandıra Filozofu” adlı sinema filminde; Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin, Begüm Öner, Ayda Aksel, Eser Eyüboğlu ve Kemal Kuruçay paylaştı.

Film ve Dizileri:

2019 - Bizim Semtin Çocukları (Sinema Filmi)

2017 - Çocuklar Duymasın (Osman)(TV Dizisi)

2016 - Baba Mirası (Sinema Filmi)

2015 - Zilin Sesi (Rüstem) (Sinema Filmi)

2015 - Lokman İlyas (TV Filmi)

2014 - Mandıra Filozofu İstanbul (Emlakçı)(Sinema Filmi)

2014 - Manda Yuvası (Kudret) (Sinema Filmi)

2014 - Mandıra Filozofu (Emlakçı)(Sinema Filmi)

2012 - 2016 - Seksenler (Seyfi) 2012 - 2014 - Zengin Kız Fakir Oğlan (Şükrü)(TV Dizisi)

2012 - Sıkıysa Yakala (Sinema Filmi)

2010 - Yasemince (Faysal) (TV Dizisi)

2010 - Harbi Define (Hoca) (Sinema Filmi)

2009 - Zoraki Başkan (Mürsel) (TV Dizisi)

2009 - Kutsal Damacana 2: İt Men (Ormandaki Adam 2) (Sinema Filmi)

2008 - Çorap Söküğü (TV Dizisi)

2008 - Sevgili Düşmanım (Cevahir) (TV Dizisi)

2008 - Pulsar (Tahir) (TV Dizisi)

2007 - Gemilerde Talim Var (TV Dizisi)

2007 - Baba Oluyorum (TV Dizisi)

2005 - İnadım İnat (TV Dizisi)

2005 - Çılgın Yuva (Feramis) (TV Dizisi)

2004 - En İyi Arkadaşım (İrfan) (TV Dizisi)

2003 - Şöhretler Kebapçısı (Oral) (TV Dizisi)

2003 - Ömerçip (Çaycı) (Sinema Filmi)

2003 - Sınırlı Aşk (Aleko) (TV Dizisi)

2003 - Büyükannenin Konağı (Ahçı Davut) (TV Dizisi)

2003 - Bizim Konak (Ahçı Davut) (TV Dizisi)

2002 - Zor Baba (Baba) (TV Dizisi)

2002 - Reyting Hamdi (Erol) (TV Dizisi)

1999 - Güvercin (Şoför) (TV Filmi)

1997 - Yasemince (Aşçı) (TV Dizisi)

1996 - Süt Kardeşler (TV Dizisi)

1996 - Gurbetçiler (Cemil) (TV Dizisi)

1995 - Melek Apartmanı (Sapık) (TV Dizisi)

1989 - İstanbul Bura mı? (Servet) (Video)