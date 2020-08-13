Şevket Çoruh, Albayrak'ı fena ''ti''ye aldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, CNN TÜRK'te Türkiye ve dünya ekonomisindeki son gelişmeleri Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'a değerlendirdi.

Ahmet Hakan, Bakan Albayrak’a, “Dolar artınca, döviz yükselince endişeleniyorum. Endişelenmeli miyim” sorusunu sordu. Albayrak da “Dolarla mı maaş alıyorsunuz” karşılığını vererek güldü.

VİRÜSLE GÖNDERME YAPTI

Albayrak’ın sözlerine sosyal medya hesabından karşılık veren oyuncu Şevket Çoruh, koronavirüs üzerinden bir gönderme yaptı.

Çoruh, “Hastalık artıyor endişelenmeli miyiz? Hastalığınız varmı? Hayır. Hastalıkla bi işin var mı? Hayır. Eeeeeee ne endişeleniyorsun” ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak ''burası çokomelli'' dedi sosyal medya karıştı!

Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'a: ''Dolarla mı maaş alıyorsunuz ?''

Prof. Dr. Demirtaş'tan ''dolarla ne işiniz var'' diyen Albayrak'a yanıt