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  3. 20 Eylül 2019 17:50

Şevket Çoruh'a saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı

İzmir'de, oyuncular Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu ile organizatör Serhat Aydoğdu'nun, köpeğe eziyet ettikleri gerekçesiyle uyardıkları grubun restoranda saldırısına uğradığı anların yeni görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Şevket Çoruh'un, saldırıya uğradığı ve gruptan kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Şevket Çoruh'a saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı
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Oyuncular Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu, cumartesi akşamı İzmir'de sahneledikleri tiyatro oyununun ardından organizatör Serhat Aydoğdu ile birlikte yemek için Alsancak'taki restorana gitti.

Çoruh ve beraberindekiler, restoranın önünde, köpeğe eziyet eden grubu uyardı. Bunun üzerine gruptakiler, Çoruh'a ve organizatöre saldırdı. Çoruh'un saldırıya uğradığı noktadaki güvenlik kameralarının tadilat nedeniyle kayıt yapmadığı belirlenirken, olayla ilgili yeni görüntü ortaya çıktı.

Görüntülerde Şevket Çoruh'un, arkasına kalabalık grubu alan kişi tarafından saldırıya uğradığı, bu sırada Çoruh'un kaçmaya çalıştığı, saldırgan grubun da oyuncunun peşinden koştuğu anlar yer aldı.

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