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  3. 18 Nisan 2019 08:37

Şevket Çoruh'tan ikinci ''tutamıyorum'' videosu

Ünlü oyuncu Şevket Çoruh, yerel seçimlerin ardından sosyal medya hesabından kahkaha attığı anların videosunu yayınlamıştı. Çoruh, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını teslim almasının ardından ikinci bir video daha yayınladı.

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Ünlü oyuncu Şevket Çoruh, yerel seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasının ardından yaptığı "Tutamıyorum" paylaşımıyla günlerce konuşulmuştu.

Çoruh, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldıktan sonra, kahkaha paylaşımının ikincisini çekerek Twitter hesabından "Genel istek üzerine. #Tutamıyorum #vol2" notuyla paylaştı.

Çoruh'un paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

İşte Çoruh'un o paylaşımı:

Şevket Çoruh'un kahkaha videosu sosyal medyada olay olduŞevket Çoruh'un kahkaha videosu sosyal medyada olay oldu

 

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