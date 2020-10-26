Şevval Şahin, CNN Türk'e dava açıyor!

Şevval Şahin’in katıldığı ‘Sorgu Sual’ isimli program CNN Türk’te yayınlandı. Türkiye güzeli, kendisine sorulan bazı soruları bilememesi nedeniyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Instagram hesabından bir video yayınlayan Şevval Şahin, programa katılmayı ilk başta reddettiğini ancak sosyal projeyle alakalı olacağı için sonradan kabul ettiğini kaydetti.

Şahin, program öncesi anlaşma yaptıklarını, kendisinin rahatsız olduğu konuların açılmayacağını belirterek, bunları “corona virüsü vakaları, partisi, sevgilisi ve Türklüğü” olarak açıkladı.

“MASAYA OTURDUĞUM ANDA TÜRKLÜĞÜM SORGULANDI”

Şevval Şahin şunları anlattı:

Masaya oturur oturmaz Türklüğümü sorgulayan sorularla karşılaştım ve gerildim, menajerime gittim. Stüdyoyu terk edecektim ama etmedim. İkna edilerek o masaya oturdum.

Anlattım, ‘Amaç bu değil, ben buraya başka bir nedenle geldim’ dedim. ‘Türklüğümü sorgulayan ya da özel hayatımla gibi soruları cevaplamaya gerek yok’ dedim.

Onlarla bir anlaşma yaptık, bana bir söz verildi. Kadına şiddete çok karşı olduklarını söylediler, inandım. İşin içinde Afrika’ya gideceğim ve insanlara yardım edeceğim söz konusuydu.

‘Ben inanıyorum, güveniyorum size’ dedim. Yayınlamalarına izin verdim. Saklayacak hiçbir şeyim yok, İstiklal Marşı’nı söylemedim, so what? Bu beni örnek Türk kadını mı yapıyor? Rahatsız oldum söylemedim.

Bir anlaşma yaptık, istemediğim soruları yayınlamayacaklardı ve yayınladılar, o yüzden dava açıyorum. Hiçbir şekilde rıza almadan yayınlayamazlardı.

Altı yaşından beri İngiltere’de büyüdüm, bazı konuları bilmemem normal. Bu beni az Türk mü yapıyor? Sanmam. Ben oraya çok iyi bir niyetle gittim ve o iki kadın beni çok iyi ikna etti, çok iyi oynadı ve hiçbir şey istediğim gibi gitmedi.

Pişman değilim, istediğiniz kadar Türklüğümü sorgulayabilirsiniz. Benim asıl niyetimi insanlar biliyor ve birçok kişiden destek alıyorum, teşekkür ederim. Beni anlayan az kişi var ama ona bile minnettarım.

ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK GELDİ

Yaşananlardan sonra birçok ünlü isimden Şevval Şahin’e destek geldi. Sunucu Tanem Sivar sosyal medya hesabından, “Gencecik, hayatının neredeyse tamamını başka bir ülkede geçirmiş bir kızı aralarına alıp küçümser, dalga geçer ve rencide edercesine reyting uğruna bu duruma sokan iki kadına üzüldüm. Asıl yapmaları gereken başka isimlere çok önemli konularda soru sormak. Bu arada, soruların cevabını bilip bilmemesi değil konu” ifadelerini kullandı.

Oyuncu Hazal Kaya ise Tanem Sivar’ın yorumunu paylaşıp, “İçimden geçenleri yazmış” notunu düştü.

Eski model Deniz Akkaya da “Kimse kusura bakmasın yayına sırf aşağılamak için konuk çağırmak yayıncılık etik kurallarına sığmaz. Bu vicdani bir meseledir” dedi.