Şevval Şahin'in Bali tatili devam ediyor! Bikinili pozlarıyla olay oldu

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Son dönemde magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile birlikte Bali'de güneşin tadını çıkarıyor.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan Şahin, tatildeki her anını da takipçileriyle paylaşıyor.
Son olarak seksi bikinisiyle yağmurlu havada havuza atlarken paylaşım yapan Şahin, 'Bırak yağmur seni öpsün' notunu düştü.
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