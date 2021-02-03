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  3. 03 Şubat 2021 17:39

Şevval Şahin'in Bali tatili devam ediyor! Bikinili pozlarıyla olay oldu

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile tatillerine devam ediyor.

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Son dönemde magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile birlikte Bali'de güneşin tadını çıkarıyor.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Şahin, tatildeki her anını da takipçileriyle paylaşıyor.

Son olarak seksi bikinisiyle yağmurlu havada havuza atlarken paylaşım yapan Şahin, 'Bırak yağmur seni öpsün' notunu düştü.

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