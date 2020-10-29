Şevval Sam'ın 29 Ekim mesajına beğeni yağdı

Ünlü oyuncu Şevval Sam, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Şevval Sam'ın yaptığı paylaşım, sosyal medyada büyük beğeni aldı.

Sam, yayınladığı gönderide şu ifadeleri kullandı:

Bir kadın olarak kendimi özgürce ifade edebiliyorsam,sevdiğim işi yapıp, tek başıma,dimdik ayakta durabiliyorsam,hiç kimseye ihtiyaç duymadan sosyal hayatta “bireyselliğimle” var olabiliyorsam; bunu yalnız ve ancak Atatürk’e borçluyum. YAŞASIN CUMHURİYET!!!