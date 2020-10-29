Şevval Sam'ın 29 Ekim mesajına beğeni yağdı

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Ünlü oyuncu Şevval Sam, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Şevval Sam'ın yaptığı paylaşım, sosyal medyada büyük beğeni aldı.
Sam, yayınladığı gönderide şu ifadeleri kullandı:
Bir kadın olarak kendimi özgürce ifade edebiliyorsam,sevdiğim işi yapıp, tek başıma,dimdik ayakta durabiliyorsam,hiç kimseye ihtiyaç duymadan sosyal hayatta “bireyselliğimle” var olabiliyorsam; bunu yalnız ve ancak Atatürk’e borçluyum. YAŞASIN CUMHURİYET!!!
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