Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi

"Huysuz Virjin" karakteriyle bir döneme damgasını vuran Seyfi Dursunoğlu için cenaze töreni düzenlendi.

Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen cenaze törenine sanatçı dostları, yakınları ve arkadaşları katıldı. Armağan Çağlayan, Deniz Seki ve Gülben Ergen de usta sanatçıyı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Dursunoğlu öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

VASİYETİ YERİNE GETİRİLİMEDİ

Dönce bir röportajında "Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun bu isteği, vasiyetinde yazılı olmadığı için yerine getirilemedi.

Seyfi Dursunoğlu'nun cenaze töreninden

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MİRASINI ÇYDD'YE BIRAKACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Dursunoğlu, bundan sekiz yıl önce katıldığı bir televizyon programında mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) bırakacağını açıklamıştı.

Daha önce mirasını Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na bağışlayacağını açıklayan sanatçı, bu kararından vazgeçtiğini söylemişti.