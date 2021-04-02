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  3. Şeyma Subaşı bombayı patlattı! Mısırlı sevgilisi ile evleniyor

Şeyma Subaşı bombayı patlattı! Mısırlı sevgilisi ile evleniyor

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, 3,5 aydır birlikte olduğu Mısırlı sevgilisi ile evleneceğini duyurdu.

Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın'ın sunduğu 'Koltuk' programının bu haftaki konuğu Şeyma Subaşı oldu.

Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi'yle dünyaevine gireceği dedikodularına ilişkin, "Tam evleniyorum demeyim ama. İsteme gibi olmadı tabii ki. Aileyle İstanbul'a geldiğimiz zaman tanıştırmak istedik. Çok samimi bir ortam oldu. Benim annem ve babam İngilizce bilmezler ama bir şekilde anlaştılar. Çok tatlı, çok masum, çok güzel bir ortam oldu. E tabii ki sormadı ama o yola gittiği için öyle oldu. Henüz evlilik teklifi etmedi. Ama evlenmeyi konuştuk. 3 ay 10 gündür birlikteyiz. Çok güzel gidiyor, bizim hikaye çok uzun" ifadelerini kullandı.

 BU YIL BİTMEDEN EVLENİYOR
Evlilik planlarıyla ilgili, "Bu yıl bitmeden mi?" sorusuna onaylar nitelikte başını sallayan Subaşı, "Onlar da sürpriz olsun. Belki yıl sonu olur, yıl bitmeden evlenebiliriz" dedi.

ACUN ILICALI'NIN DA HABERİ VAR
Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın da evlilik kararından haberi olduğunu söyledi.

Etiketler şeyma subaşı evlilik mısırlı sevgili
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