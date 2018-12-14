Şeyma Subaşı: ''Boşverin kötü olan ben olayım''

Acun Ilıcalı ile geçtiğimiz ay evliliklerini sonlandıran Şeyma Subaşı, tatil için gittiği Amerika'dan döner dönmez soluğu Bebek'te açtığı kafede aldı.

Makyajsız ve yorgun haliyle dikkat çeken Şeyma Subaşı, kafeye girerken bir toplantı için geldiğini ve hemen eve döneceğini söyledi. Yaklaşık 30 dakika çalışanlarıyla toplantı yapan Subaşı, ekibi ile özçekim yapmayı ihmal etmedi.

Çıkışta muhabirlerin "Boşandıktan sonra hedef tahtasında siz oldunuz ve birçok haber çıktı hakkınızda. Neler söyleyeceksiniz?" şeklindeki soruya Subaşı, "Evet öyle oldu ama boş verin kötü olan ben olayım. Allah içimi biliyor, gerisi benim için önemli değil" yanıtını verdi.

Bir dergiye verdiği röportajda "Fazla enerji patlaması yaşıyor olabilirim" sözleri ile ilgili olarak ise Subaşı "Kendimi nasıl durduracağımı bilmiyorum gerçekten. Hayat enerjim çok yüksek. İnsanları iyi şekilde yönlendirdiğimi ve yükselttiğimi düşünüyorum. Onları aşağıya doğru çekmiyorum" dedi.

