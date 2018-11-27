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  3. 27 Kasım 2018 15:31

Şeyma Subaşı İstanbul'u terk etti

Acun Ilıcalı ile olan 14 aylık evliliğini dün Silivri Adliyesi'nde sonlandıran Şeyma Subaşı İstanbul'u terk ettiğini açıkladı.

Şeyma Subaşı İstanbul'u terk etti
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Acun Ilıcalı ile olan 14 aylık evliliğini dün Silivri Adliyesi'nde sonlandıran Şeyma Subaşı, ayrılıktan sadece birkaç saat sonra Bebek'te bulunan mekanına gitmiş ve burada çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Şeyma Subaşı neredeyse apar topar İstanbul'dan ayrıldı.

Boşanmasının üzerinden 24 saat geçmeden kendisini havalimanına atan Şeyma Subaşı, kızı Melisa'yı valizinin üzerinde taşırken çektiği videoyu Instagram hesabından ''Bye bye İstanbul'' notuyla paylaştı.

Çağatay Ulusoy'dan Şeyma Subaşı açıklamasıÇağatay Ulusoy'dan Şeyma Subaşı açıklaması

Şeyma Subaşı'nın Çağatay adlı Dubaili iş adamıyla görüntüleri ortaya çıktıŞeyma Subaşı'nın Çağatay adlı Dubaili iş adamıyla görüntüleri ortaya çıktı

 

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