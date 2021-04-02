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Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisi ile İstanbul'da ilk kez görüntülendi

Yaptığı paylaşımlar ile adından sıkça söz ettiren ünlü fenomen Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile İstanbul'da ilk kez görüntülendi.

Aşkları magazin gündemine bomba gibi düşen Şeyma Subaşı ve Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi bu kez İstanbul'da gününü gün ediyor.

Şeyma Subaşı bir süredir aşk yaşadığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'yi İstanbul'da ağırlıyor. Kameraların karşısına geçen Subaşı, ilişkisinde her şeyin yolunda gittiğini söyledi.

Yaklaşık 6 gün sosyal medyayı kullanmayan ve hakkında hatalı estetik operasyonlar yüzünden hastanede olduğu ve sevgilisiyle kavga ettiği gibi çok sayıda iddia ortaya atılan  Şeyma Subaşı'nın sessizliği merak edilmişti.

Yokluğu sonrası ortaya atılan iddialara göre Şeyma Subaşı, popo ve burun ameliyatı olduktan sonra hastanelik olmuştu.

Hesabı hacklendi

Günlerdir sessizliği ile merak konusu olan Şeyma Subaşı, Instagram'da paylaşım yapmamasının nedenini açıkladı. Hakkında çıkan haberlerle ilgili magazin camiasını ti'ye alan Subaşı, hesabının hacklendiğini, bu sürede sosyal medyadan bir süre uzak kalmayı tercih ederek, sevgilisi ve arkadaşlarıyla zaman geçirmeyi tercih ettiğini açıkladı.

Etiketler şeyma subaşı sevgilisisi istanbul
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