Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisiyle barıştı mı? Kafa karıştıran paylaşım

Geçtiğimiz günlerde evlilik teklifi aldığı Mohammed Alsaloussi'den ayrılan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Subaşı'nın, Alsaloussi ile barıştığı iddia edildi.

Şeyma Subaşı evlilik hazırlıkları yaptığı ve her fırsatta aile olmak istediğini dile getirdiği Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrılmış ve bebeğini düşürdüğünü açıklamıştı.

KENDİSİNE GELEN ÇİÇEKLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Bu gelişmeden kısa bir süre sonra doğum gününde büyük bir çiçek buketiyle fotoğraf paylaşan Subaşı'nın, gönderisini "Love" notuyla paylaşması tüm dikkatleri üzerine çekmesine neden olmuştu.

Ayrılığın yankıları sürerken sürpriz bir gelişme yaşandı.

TEK TAŞINI GÖSTERDİ

Subaşı'nın Alsaloussi ile tekrar barıştığı iddiaları ortalıkta dolaşırken bu kez de yaptığı son paylaşımla herkesi şaşırtmayı başardı. Instagram hesabından bikinisi ile dans ettiği bir videosunu paylaşan Şeyma'nın, kameraya göstermek için çaba sarf ettiği parmağındaki tektaş dikkat çekti. Çiftin tekrar barıştığı iddia edildi.