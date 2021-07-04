  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisiyle barıştı mı? Kafa karıştıran paylaşım

Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisiyle barıştı mı? Kafa karıştıran paylaşım

Geçtiğimiz günlerde evlilik teklifi aldığı Mohammed Alsaloussi'den ayrılan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Subaşı'nın, Alsaloussi ile barıştığı iddia edildi.

Şeyma Subaşı evlilik hazırlıkları yaptığı ve her fırsatta aile olmak istediğini dile getirdiği Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrılmış ve bebeğini düşürdüğünü açıklamıştı.

KENDİSİNE GELEN ÇİÇEKLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Bu gelişmeden kısa bir süre sonra doğum gününde büyük bir çiçek buketiyle fotoğraf paylaşan Subaşı'nın, gönderisini "Love" notuyla paylaşması tüm dikkatleri üzerine çekmesine neden olmuştu.

Ayrılığın yankıları sürerken sürpriz bir gelişme yaşandı.

TEK TAŞINI GÖSTERDİ
Subaşı'nın Alsaloussi ile tekrar barıştığı iddiaları ortalıkta dolaşırken bu kez de yaptığı son paylaşımla herkesi şaşırtmayı başardı. Instagram hesabından bikinisi ile dans ettiği bir videosunu paylaşan Şeyma'nın, kameraya göstermek için çaba sarf ettiği parmağındaki tektaş dikkat çekti. Çiftin tekrar barıştığı iddia edildi.

Etiketler şeyma subaşı instagram tek taş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji'den uyarı geldi
Arkadaşının uyarısını dinlemedi! Feci kaza kamerada
Melisa Döngel'in babası tarafından istismara uğradığı ortaya çıktı
Uyanış Büyük Selçuklu dizisine çok ses getirecek transfer
Sen misin iktidarı eleştiren! BBP'li kadın yöneticiye ters kelepçe
Erken seçim olur mu? Ünlü anketçi bombayı patlattı
Pandemide yaşanabilir ülkeler açıklandı: Listede Türkiye de var
Memur ve emeklilerin zamlı maaşları belli oluyor: İşte tahmini zam oranı
Misvak dergisinin zam karikatürü sosyal medyayı salladı
Tosuncuk'un Çiftlik Bank serüveni bodrum katında başlamış