Şeyma Subaşı paylaştı: ''Evleniyorum''

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çeken Şeyma Subaşı son paylaşımıyla magazin dünyasının tam ortasına bomba gibi bir iddiayı bıraktı.

Acun Ilıcalı ile uzun süredir birlikte olan ve bu birlikteliğinden de bir kızı olan Şeyma Subaşı gelinlik benzeri beyaz bir kıyafetle verdiği poza "Evleniyorum" notunu düştü.

Mesajında "EVLENİYORUUM Yes, I'm getting married" yazarark hem Türk takipçilerine hem de yabancı takipçilerine mesaj verdi.

İşte Şeyma Subaşı'nın o paylaşımı:

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