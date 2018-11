Şeyma Subaşı, Survivor'ın yakışıklısıyla görüntülendi

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Fransa'da dünya evine giren Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı ani bir kararla boşanmışlardı. Sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam eden Şeyma Subaşı, eski Survivor yarışmacısı Yiğit Marcus Aral'ın arabasıyla yanına gelmesi anını takipçileriyle paylaştı.

"ACUN ILICALI'YA MESAJ GÖNDERMİŞ"



Instagram hesabının hikaye bölümünden eski Survivor yarışmacısı Yiğit Marcus Aral birlikte paylaşım yaparak, paylaşıma İngilizce olarak "Ben kıskancım" notunu ekledi. Subaşı'nın takipçileri de paylaşıma sessiz kalmadı. Subaşı'nın paylaşımını kendi sosyal medya hesabından paylaşan bir takipçisi, "Resmen Acun Ilıcalı'ya mesaj göndermiş. Ben hayatımı yaşıyorum diye" yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Bu adam ABD'de ünlülerle takılan bir manken dikkatli ol Şeyma'cım" yorumunu yaptı.

YİĞİT MARCUS ARAL KİMDİR?



Tam adı Yiğit Marcus Aral olan Marcus, eğitimini University Of Miami'de tamamladı. Model ajansında 3 yıl çalışan Marcus, 2010 yılında California'ya yerleşti. Gezi ve doğa tutkusu sosyal medya paylaşımlarından anlaşılan Marcus, yazılım mühendisidir.İstek Vakfı'nda eğitmenlik yapan annesi Nevin Aral, Muğla'da yaşıyor. Marcus'un Instagram hayatında lüks bir hayat göze çarpıyor.



Tanıtım fragmanında herkesten farklı bir slogan seçtiği görülen Marcus; "Survivor'ın ruhani dengesini korumaya ve yükseltmeye geldim." sözleriyle kişiliğine dair bir ipucu vermiş olmuştu.Marcus, Survivor'a gidişini şu sözlerle duyurdu: "Evi ve yaşamı bırakıp gitmek her zaman çok zor, nereye ve ne kadar gideceğini bilmemek de cabası ama şu an zaman macera zaman"