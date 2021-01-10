Şeyma Subaşı yeni sevgilisinin adını açıkladı

Miami'de ev aldıktan sonra ülkeye dönmeyen ve pandemide parti parti gezen Şeyma Subaşı yine gündeme bomba gibi düştü.

Yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşan Şeyma Subaşı dikkatleri üzerine topladı. Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi merak konusu oldu. Farklı isimlerle anılan Şeyma Subaşı sonunda sevgilisin adını söyledi.

Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşayan Subaşı sevgilisine sarılırken çekilen bir fotoğrafı daha paylaştı.

Şeyma Subaşı fotoğrafa "Seni şimdiden özledim. Muhammedim" notunu düştü.

Mohammed Al Saloussi hakkında iki iddia var. İlk iddia; Şubaşı'nın sevgilisinin Suudi Arabistanlı şeyhin oğlu olduğu diğer iddia ise bu kişinin Mısırlı bir yatırımcı olduğu...