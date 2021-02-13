Şeyma Subaşı yeni sevgilisinin ''kucağından'' paylaştı

Acun Ilıcalı'nın eski eşi ünlü fenomen Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yine gündeme geldi.

Mısırlı yatırımcı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile büyük aşk yaşayan ünlü fenomen Şeyma Subaşı, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Subaşı'nın geçtiğimiz günlerde çok aşığım dediği sevgilisiyle verdiği bornozlu cesur pozu olay olmuştu. Ünlü fenomen bu kez de sevgilisiyle kucak pozu verdi.

Şubaşı, Instagram hikaye bölümünden yayımladığı fotoğrafına 'My home' notunu düştü.



