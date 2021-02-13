  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 13 Şubat 2021 12:57

Şeyma Subaşı yeni sevgilisinin ''kucağından'' paylaştı

Acun Ilıcalı'nın eski eşi ünlü fenomen Şeyma Subaşı'nın, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile paylaştığı bornozlu pozundan sonra şimdi de cesur kucak pozuyla sosyal medyayı salladı.

Şeyma Subaşı yeni sevgilisinin ''kucağından'' paylaştı
A+ A-

Acun Ilıcalı'nın eski eşi ünlü fenomen Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yine gündeme geldi. 

Mısırlı yatırımcı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile büyük aşk yaşayan ünlü fenomen Şeyma Subaşı, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Subaşı'nın geçtiğimiz günlerde çok aşığım dediği sevgilisiyle verdiği bornozlu cesur pozu  olay olmuştu. Ünlü fenomen bu kez de sevgilisiyle kucak pozu verdi.

 Şubaşı, Instagram hikaye bölümünden yayımladığı fotoğrafına 'My home' notunu düştü.


 

sevgili , paylaşım , şeyma subaşı , kucak , yeni sevgilisi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM