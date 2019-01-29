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  3. 29 Ocak 2019 09:41

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı için şok hareket

Acun Ilıcalı ile boşanmasıyla yeniden gündem olan Şeyma Subaşı son hareketiyle herkesi şaşırttı. Şeyma Subaşı Instagram'dan eski eşini sildi.

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı için şok hareket
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Attığı her adımla ve yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde kendisine yer bulan Şeyma Subaşı Instagram'ın en aktif isimlerinden biri... Dünyayı dolaşırken yaptığı paylaşımlarla sürekli gündem olan Subaşı, Meksika Tulum’daki tatili sırasında Fransız bir DJ ile yakınlaşmış ve yeni aşka da yelken açmıştı.

Subaşı bu sefer de yaptığı bir hareketle gündem oldu.

Subaşı bu defa sosyal medya hesabında bir temizliğe girişti ve eski eşi Acun Ilıcalı ile birlikte çekilmiş olduğu bütün fotoğraflarını sildi.

Acun’un sayfasında ise ikilinin eski fotoğrafları duruyor.

Subaşı daha önce de boşanmanın hemen ardından yakın arkadaşı Oğulcan Engin ile olan arkadaşlığını bitirmişti.

Geçtiğimiz günlerde Ayşe Arman'a konuşan Subaşı hakkında, Acun Ilıcalı'nın boşanma protokolü içinde kendisi hakkında konuşmama kararı aldırdığı da iddia edilmişti.

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