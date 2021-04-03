Şeyma Subaşı'dan canlı yayında olay açıklamalar

Buket Aydın’ın Koltuk programının bu haftaki konuğu Şeyma Subaşı oldu. Özel hayatı hakkında samimi itiraflarda bulunan Şeyma Subaşı, ‘benim için para sadece bir araç’ dedi.

Haber Global ekranında Buket Aydın’ın sunduğu Koltuk programının bu haftaki konuğu Şeyma Subaşı oldu. Özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan Şeyma Subaşı, herkesin çok merak ettiği sorulara yanıt verdi. Haber Global’in haberine göre; programdan öne çıkan başlıklar:

NEDEN 5 GÜN SOSYAL MEDYADAN UZAKLAŞTIN?

Aslında 1 hafta kadar. 1, 1.5 senedir Instagram detoksu denilen, Instagramdan uzaklaşma, telefonu ele almama, sosyal medya arası vermek istiyordum.

En son biri benim hesabımı hacklemeye çalıştı. Bir iki gün ben de Instagram hesabıma ulaşamadım. Instagramımın çalınması demek, DM'lerimin hepsinin ortaya çıkması demek. Bu duruma gelmek istemem. Tek korktuğum buydu.

Sonra Instagram hesabımı sileceğim dedim. İkinci gün sildim. Garip bir histi. Hayatımda bir şey eksildi ama güzel bir duyguydu.

SENCE HAYATINI BU KADAR ORTADA YAŞARKEN NEDEN HALA ÇOK MERAK EDİLİYORSUN?

Ben hep onları besliyorum. Hep daha fazla bakmak istiyorlar. Bence herkesi heyecanda tutuyorum.

EVLENİYOR MUSUN?

Tam evleniyorum demeyim ama. İsteme gibi olmadı tabi ki. Aileyle İstanbul'a geldiğimiz zaman tanıştırmak istedik. Çok samimi bir ortam oldu. Benim annem ve babam İngilizce bilmezler ama bir şekilde anlaştılar. Çok tatlı, çok masum, çok güzel bir ortam oldu.

E tabi ki sormadı ama o yola gittiği için öyle oldu. Henüz evlilik teklifi etmedi. Ama evlenmeyi konuştuk.

3 ay 10 gündür birlikteyiz. Çok güzel gidiyor, bizim hikaye çok uzun.

Ailem benim mutluluğumla zaten mutlu olan insanlar. Tanıştıktan sonra da 'Şeyma nasıl bir çocuk bu küçücük' dediler. 25 yaşında zannediyorlar ama 36 yaşında.

Belki yıl sonu olur, yıl bitmeden evlenebiliriz.

ARTIK YURT DIŞINDA MI YAŞAMAYI DÜŞÜNÜYORSUN?

Yurt dışında olacağım ama burada da evim olacak. Her ay gidip gelmem gerekecek. Bunu hala konuşuyoruz ama Melisa okula İstanbul'da gidiyor. O yüzden bende git gel yapıyor olacağım.

MELİSA YENİDEN EVLENECEĞİNİ DUYUNCA NE TEPKİ VERDİ?

Abi kardeş gibiler. Eğer Melisa sevmeseydi ya da istemeseydi ya da Melisa'dan öyle bir enerji almasaydım asla bu yola girmezdim.

SENİN MUTSUZ VE MAĞDUR OLMAN MI İSTENİYOR?

Bendeki fazla mutluluk ve pozitif olma durumu insanları rahatsız ediyor olabilir. Bazı insanlar bu duruma katlanamıyor. Ben de bunu paylaşıyorum. Paylaştığım hayat insanların özendiği hayat belki de. Onlar öyle hayat yaşamadıkları için agresifleşiyorlar.

SENİ BU HAYATTA EN ÇOK NE ÜZER?

Sağlıkla alakalı şeyler üzer. Özellikle aileme bir şey olursa üzülürüm. Yanlış anlaşılmak beni üzmüyor.

SANA UYGULANAN BİTMEYEN "SOSYAL MEDYA LİNCİ"NDEN ETKİLENİYOR MUSUN?

Psikolojik destek hiçbir zaman almadım. 1-2 kere gittim 8 sene önce. Ama hiçte iyi gelmedi zaten. Benim psikoloğum annem zaten.

KADINLAR MI ERKEKLER Mİ SENİ DAHA ÇOK ELEŞTİRİYOR?

Benim erkeklerle alakalı hiçbir derdim yok. Hatta daha iyi arkadaşım onlarla. Gerçi Amerika'da daha fazla kız arkadaşım oldu şimdi.

Kadınlar daha çok eleştiriyor. Belki hayatlarında hiçbir şey düzgün gitmiyor. Bulundukları veya umdukları evliliklerinde belki mutlu değiller. Ama cesaretli değiller belki de. Belki de işlerinde mutlu değiller. Hayatlarında bir şekilde mutlu olmadıkları için olabilir. O yüzden beni eleştiriyor olabilirler.

ACUN ILICALI'DAN BOŞANMAK SENİ HİÇ "NE YAPACAĞIM ŞİMDİ BEN?" DUYGUSUNA İTTİ Mİ?

Öyle bir duygum olsaydı zaten boşanmazdık. Ben çok güçlü bir insanım, o yüzden de bana bir şey olmaz diyorum. Ben sürekli hayatı 'ah ben ne yaparım' diye yaşarsam mutlu olamam.

Acun'la aramız çok iyidir. İkimizinde kalbinde kötülük yok. İkimizde kendi hatalarımızı biliyoruz. Benim çok hayranlık duyduğum insan. Biz sevgiyi dağıtan insanlarız. Bana verdiği her şey, bana yaptığı her şey için çok teşekkür ederim.

"PARAYA TAPIYOR" ELEŞTİRİLERİ HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUN?

Allah'tan başka kimseye tapmıyorum. Benim için para sadece bir araç.

KIZINLA NASIL BİR İLİŞKİN VAR, MELİSA GÖRÜNDÜĞÜ KADAR OLGUN BİR ÇOCUK MU?

Aslında göründüğünden daha da olgun. 7 yaşında olmasına rağmen içine büyük bir kadın kaçmış gibi. 7 yaşındaki çocuk anne ve babayı idare ediyor. Acun çok iyi bir baba. Bütün çocuklarına bir şekilde zaman buluyor, ve değerli zaman geçiriyor.

MELİSA SANA SOSYAL MEDYADAN YAPILAN LİNÇLERİN FARKINDA MI?

Melisa sosyal medyada yapılan linçlerin farkında değil. Anlamıyor onları.