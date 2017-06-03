Şeyma Subaşı'dan davetli listesi pozu

Acun Ilıcalı ile eylül ayında nikah masasına oturmaya hazırlanan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından düğünle ilgili bir paylaşımda daha bulundu. Instahikaye kısımnda yaptığı paylaşımda Subaşı, düğününe katılacak isimlerin listesini hazırlamaya çalışırken görülüyor. 26 yaşındaki Şeyma Subaşı geride bıraktığımız nisan ayında sosyal medya hesabından evleneceğini ilan etmişti.

Subaşı’nın, hesabından paylaştığı fotoğrafın üzerine “Davetli listesi düğüne kadar biter mi?’ sorusunu iliştirdiği görüldü. Genç kadın bu sorusuyla geride bıraktığımız günlerde bir takipçisinin ‘Acun Ilıcalı ile ben evleneceğim’ şeklindeki ilginç çıkışına da göndermede bulundu. Şeyma Subaşı yaşantısıyla ilgili yapılan bu tarz eleştirilere kayıtsız kalmayarak ilişkisini ne kadar önemsediğini her fırsatta gösteriyor.

Şeyma Subaşı takipçisini ifşa etti