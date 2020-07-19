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  3. 19 Temmuz 2020 23:44

Şeyma Subaşı'dan dergi kapağı için bikinili poz

Geçtiğimiz günlerde kendi giyim markasını çıkaran Şeyma Subaşı, bir dergi çekimi için verdiği kapak fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Şeyma Subaşı'dan dergi kapağı için bikinili poz
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Kendi markasını çıkararak tekstil sektörüne adım atan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden kapak fotoğrafını paylaşan Şeyma Subaşı, "'Nasıl güzel bir çekim oldu bu! Hepinizi ellerine sağlık!" notunu düştü.

Subaşı'nın paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı. Paylaşıma Didem Soydan'ın da yorum yapması dikkatlerden kaçmadı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

🔥❤️ Nasil guzel bir cekim oldu bu! Ellerinize saglik ! The ekip @koraybirand 📸 @unerzeynep 💕 @elleturkiye 😍

Seyma (@seymasubasi)'in paylaştığı bir gönderi ()

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