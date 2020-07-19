Şeyma Subaşı'dan dergi kapağı için bikinili poz

Kendi markasını çıkararak tekstil sektörüne adım atan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden kapak fotoğrafını paylaşan Şeyma Subaşı, "'Nasıl güzel bir çekim oldu bu! Hepinizi ellerine sağlık!" notunu düştü.

Subaşı'nın paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı. Paylaşıma Didem Soydan'ın da yorum yapması dikkatlerden kaçmadı.