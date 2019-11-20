Şeyma Subaşı'dan estetik açıklaması

Estetik yaptırdığı iddialarıyla sürekli gündeme gelen Şeyma Subaşı YouTube kanalından paylaştığı videoda, "Herhangi bir estetik operasyon geçirmedim. Sadece burnumun üstüne dolgu koydurdum ve bazen de botoks yaptırıyorum. Onu da yüzümün fresh gözükmesi için. Yani yüzümde estetik yok, cerrahi yok. Küçük dokunuşlar var." açıklamasını yaptı.

KALÇASINI KALDIRTMIŞTI

Şeyma Subaşı bir süre önce de kalçasını kaldırtmıştı. Güzellik merkezinde kalça kaldırtan Subaşı o anları, "30 dakikada 20.000 bin squat etkisi mi? Keşke her işimi 30 dakikada halledecek başka makineler de olsa" notuyla yayınlamıştı.