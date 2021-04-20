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Şeyma Subaşı'na çok sert tepki: ''Çocuğunu alet etme!''

Şeyma Subaşı yine gündeme bomba gibi düştü. Subaşı'nın yaptığı paylaşımlara Yeşim Salkım ve Cenk Eren çok sert çıktı.

Bir süredir tatilde olan Şeyma Subaşı, sevgilisinin özel jet bulamayınca kendileri için bir yolcu uçağının tüm biletlerini satın alarak uçağı kapattığını söyleyince gündeme bomba gibi düştü.

Şeyma Subaşı’ya, sanatçı Cenk Eren ve Yeşim Salkım, Twitter hesaplarından bu olayı eleştirdi.

Cenk Eren açıklamasında "Bu kadar kolay harcanan paraların kaynakları hep sorunlu olur, bu imkanlardan yararlanırken bunun kaynağını sormak lazım! Allah korusun siz sevgiliniz sanırsınız, o sizi başka şeyler için kullanıyordur haberiniz bile olmaz. Bir de evladınız yanınızda."

Yeşim Salkım ise bu olaya çok sert çıktı. Salkım paylaşımında “İyi de hadi adam uçağı kiraladı tamam niye paylaşıyorsun; hadi paylaştın tamam niye çocuğunu alet ediyorsun kendini koysana günah değil mi? Küçük hiçbir duruma vakıf değil o çocuk yazık gerçekten ileri de mutsuz bir kadın olacak ve sorumlusu sen olacaksın" diyerek tepki gösterdi.

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Etiketler şeyma subaşı melisa
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