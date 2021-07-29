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Şeyma Subaşı'nın aşk pozu olay oldu

Şeyma Subaşı'nın aşk pozu olay oldu

Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığı yaparken ilişkisini sonlandıran Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile uzun bir aradan sonra aşk pozu paylaştı.

İlişkileri aylardır konuşulan Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi sürpriz bir şekilde ayrılmıştı. Subaşı "Ayrılık doğru nedeni bize kalsın" açıklamasında bulunmuştu.

Ayrılıkları uzun sürmeyen çift geçtiğimiz günlerde barışmıştı.

 Ayrılıklarıyla ilgili pek çok iddia ortaya atılan Subaşı ve Alsaloussi, Ibiza'daki tatillerine kaldıkları yerden devam ediyor.

 AŞK POZUNU PAYLAŞTI

Şeyma Subaşı barışmanın ardından, sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile çekilen fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Subaşı fotoğrafa "Hayat arkadaşımı özledim" notunu yazdı.

 

Etiketler şeyma subaşı aşk pozu paylaşım hayat arkadaşım
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