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  3. 18 Kasım 2019 23:41

Şeyma Subaşı'nın direk dansı sosyal medyayı salladı

Şeyma Subaşı Instagram hesabından direk dansı yaptığı sırada çektiği videoyu paylaştı. Subaşı paylaşımının altına da "Limitations only exist if you let them" notunu düştü.

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Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla kimi zaman eleştirilere maruz kalan Şeyma Subaşı'dan yeni bir paylaşım daha geldi. Direk dansı yaptığı sırada çekilmiş bir fotoğrafını "Limitations only exist if you let them" notuyla paylaşan Subaşı'na takipçilerinden beğeni de geldi eleştiri de.

Türkçe "Sınırlamalar sadece izin verdiğiniz takdirde mevcuttur." notuyla yayımladığı fotoğraftan sonra "Şeyma Subaşı sınırları aştı" dedirtti.

Şeyma Subaşı önceki günlerde direk dansı yaptığı videoyu paylaşmış ve yine imalı bir not düşmüştü: Asla eğlenmek için baş aşağı asılı olan bir kadınla uğraşma.

 
 

 

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