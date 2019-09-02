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  3. 02 Eylül 2019 09:59

Şeyma Subaşı'nın havuz pozu olay oldu

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, havuz pozuyla sosyal medyada olay oldu. Takipçileri, Subaşı'nın havuzda çıplak yüzdüğünü ve fotoğrafta üstsüz olduğunu iddia etti.

Şeyma Subaşı'nın havuz pozu olay oldu
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DJ Guido Senia ile yaşadığı aşkla sıkça gündeme gelen Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından paylaştığı son pozuyla adından söz ettirmeyi başardı.

Acun Ilıcalı ile boşanmasının ardından paylaşımları ve İtalyan DJ ile yaşadığı aşkla gündemden düşmek bilmiyor. Her anını Instagram hesabından paylaşan Subaşı, havuzdan çekildiği pozla sosyal medyanın gündemine oturdu.

"HAVUZDA ÇIPLAK YÜZÜYOR"
Göğsünün yarısının göründüğü pozunu paylaşan Subaşı'na takipçileri yorum yağdırdı. Çoğu sosyal medya kullanıcısı Şeyma Subaşı'nın havuzda çıplak yüzdüğünü ve havuzdan çekindiği pozunda üstsüz olduğunu yazdı.

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