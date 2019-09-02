Şeyma Subaşı'nın havuz pozu olay oldu

DJ Guido Senia ile yaşadığı aşkla sıkça gündeme gelen Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından paylaştığı son pozuyla adından söz ettirmeyi başardı.



Acun Ilıcalı ile boşanmasının ardından paylaşımları ve İtalyan DJ ile yaşadığı aşkla gündemden düşmek bilmiyor. Her anını Instagram hesabından paylaşan Subaşı, havuzdan çekildiği pozla sosyal medyanın gündemine oturdu.

"HAVUZDA ÇIPLAK YÜZÜYOR"

Göğsünün yarısının göründüğü pozunu paylaşan Subaşı'na takipçileri yorum yağdırdı. Çoğu sosyal medya kullanıcısı Şeyma Subaşı'nın havuzda çıplak yüzdüğünü ve havuzdan çekindiği pozunda üstsüz olduğunu yazdı.